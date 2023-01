Il Verona batte il Lecce e si rilancia: un gol per tempo al Bentegodi

Al Bentegodi il Verona batte 2-0 Lecce nello scontro salvezza del 19° turno di Serie A.

LA SBLOCCA DEPAOLI, LAZOVIC LA CHIUDE - A sorpresa passa l'Hellas al 40'. Doig dalla sinistra fa partire uno splendido traversone, Depaoli è da solo in area e ha il tempo di saltare e incornare, superando Falcone. È il secondo centro stagionale per l'esterno, a segno anche contro la Salernitana. Lecce che fatica ad alzare la china e che incassa anche il raddoppio al 54'. Preciso destro di Lazovic che sorprende Falcone sul suo palo. L'assist è del connazionale Ilic, che poco prima aveva fatto tremare la traversa. È il suo terzo centro in campionato.

UMTITI ED HENRY FINISCONO KO - Oltre il risultato negativo, Marco Baroni deve affrontare anche l'infortunio di Samuel Umtiti. Il francese a seguito di uno scontro di gioco deve abbandonare il campo al 72', con la spalla infortunata fasciata e immobilizzata. Beffa Verona in una partita che era virtualmente chiusa. Thomas Henry, entrato all'83' per Milan Djuric, si fa male a seguito di uno scontro di gioco. L'attaccante è costretto a uscire in barella e la disperazione del giocatore, mani sul volto, lascia presagire a qualcosa di serio. A questo punto il trasferimento del giocatore, che sembrava con la valigia in mano (destinazione Anderlecht), è a forte rischio.