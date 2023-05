Il Verona cade al Bentegodi: ancora una vittoria per il Torino in trasferta

Il Torino batte il Verona 1-0 al Bentegodi nel lunch match della 35ª giornata.

Il Torino batte il Verona 1-0 al Bentegodi nel lunch match della 35ª giornata. L'Hellas perde per infortunio Magnani dopo 22': il centrale, che sin lì aveva sofferto parecchio al buona vena di Karamoh, alza bandiera bianca per un guaio muscolare. Al suo posto entra Coppola, protagonista - suo malgrado - in negativo dell'episodio principe della prima frazione: è proprio il canterano dei veneti a concedere troppo spazio al croato, che al 29' ha tutto il tempo di prendere la mira e trafiggere Montipò con una conclusione laser con il mancino per la rete dell'1-0. Nella ripresa il Verona sfiora il pari al 57' con Lazovic che calcia di prima intenzione mettendo sul fondo.

Dal 76' al 79' il Torino spreca tre match point, prima spreca Ricci allargando troppo un diagonale, poi due volte Singo, nella prima occasione bravissimo Montipò a salvare. Il Verona prova l'assalto finale che però non dà i frutti sperati. Per il Torino è la quarta vittoria esterna nelle ultime cinque gare giocate lontane dall'Olimpico.