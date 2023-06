Il Verona cambia allenatore: addio a Zaffaroni, ora o Bocchetti o un altro ex azzurro

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

L'Hellas Verona e Marco Zaffaroni si dividono. La notizia non è ancora ufficiale ma la strada è ormai segnata. Una decisione presa di comune accordo e in grande serenità tra le parti. L’attuale tecnico ha infatti espresso il desiderio di percorrere altre strade e il club gialloblù ne ha preso atto.

Nelle prossime ore il presidente Setti e i dirigenti decideranno se affidare totalmente la prima squadra a Salvatore Bocchetti o prendere in considerazione un altro profilo. In questo caso il nome forte resta quello di Marco Baroni, che ha lasciato il Lecce al termine di questa stagione. Questione di ore insomma, poi anche per il Verona il nodo panchina verrà sciolto.