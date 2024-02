Il Verona cede un altro attaccante prima del Napoli: Henry è già in Belgio

L'operazione - si legge - è in chiusura e il francese si trova già a Gand per definire tutti i dettagli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel futuro di Thomas Henry c'è il Belgio. Secondo quanto riportato da 'Hellas Live', portale specializzato nelle vicende di casa Verona, il Gent ha accelerato per l’attaccante ex Venezia. E' molto probabile che il giocatore possa fare ritorno in terra belga, dove ha già giocato dal 2018 al 2021.

L'operazione - si legge - è in chiusura e il francese si trova già a Gand per definire tutti i dettagli.