Il Verona corre ai ripari dopo la debacle col Napoli: subito un rinforzo in difesa

Rinforzo in arrivo per la difesa del Verona. Dopo la sconfitta per 5-2 contro il Napoli in campionato, la formazione scaligera è corsa ai ripari. Secondo quanto riporta Win Sports TV, i gialloblu sono vicini all’acquisto dall’Atletico Nacional del difensore Juan Cabal. La trattativa per arrivare al calciatore colombiano è in chiusura.