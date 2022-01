Il Verona domina contro il Sassuolo: all’intervallo Hellas avanti 0-2

Sassuolo senza fiato, perché l'Hellas Verona quando gioca così non fa respirare nessuno: la squadra di Tudor va sul riposo sullo 0-2, ma il passivo sarebbe potuto essere ben più pesante per la squadra di Dionisi, mai in partita e schiacciata nella propria metàcampo dal pressing degli avversari, che concretizzano e vanno negli spogliatoi col doppio vantaggio.

Al 37’ l’Hellas capitalizza il dominio della prima parte di gara. Azione avvolgente che parte da Simeone a destra, chiama in causa Barak e finisce con il sinistro chirurgico di Caprari, con Consigli battuto sul palo lontano. Sassuolo che non reagisce, anzi per un colpo di sfortuna subisce anche il bis: calcio d'angolo battuto forte dall'Hellas, Ceccherini è anticipato di un soffio da Lopez, che spedisce però sul destro di Barak, con Consigli sorpreso dalla carambola e nuovamente battuto.