Il Verona è già salvo ma perde due pezzi: tra 15 giorni c'è il Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppio infortunio per l'Hellas Verona, che tra due settimane affronterà in casa il Napoli. Nel corso della gara vinta per 3-1 contro il Venezia, che sancisce l'ormai acquisita salvezza, la squadra di Igor Tudor perde per infortunio Retsos e Barak. Al terzo minuto il greco si accascia al suolo dopo aver avvertito una fitta all'interno coscia ed è costretto ad alzare bandiera bianca. Dopo un'ora di gioco anche il centrocampista ceco accusa problemi, si tocca la parte superiore della coscia ed è costretto ad uscire. Per Barak l'infortunio sembrerebbe all’anca, come svela, ai microfoni di Dazn, il tecnico scaligero al termine del match.