Il Verona espugna Empoli di misura: subito decisivo il nuovo bomber

l primo gol in maglia gialloblù di Federico Bonazzoli regala al Verona e a mister Baroni la prima gioia della stagione.

l primo gol in maglia gialloblù di Federico Bonazzoli regala al Verona e a mister Baroni la prima gioia della stagione. Nella prima gara della Serie A 2023-24, in contemporanea con Frosinone-Napoli, l'Hellas ha infatti espugnato il Castellani battendo per 1-0 l'Empoli di Zanetti. Bonazzoli è bravo a sfruttare al 75', approfittando di un'uscita a vuoto di Caprile sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra da Duda per insaccare il gol dello 0-1. Primo sigillo con la maglia del Verona per l'ex Salernitana, che punisce il brutto errore del debuttante estremo difensore azzurro al minuto 75.

L'altro neoentrato Djuric raddoppierebbe già al 78', ma stavolta il guardalinee segnala una posizione irregolare e il signor Massimi annulla giustamente la marcatura. Shpendi e Baldanzi sono gli ultimi a mollare fra le fila dei toscani, però il risultato finale premia un Verona cinico e intelligente al termine di una sfida molto equilibrata.