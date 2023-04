Il Verona non molla, sarà super carico a Napoli: Sassuolo battuto in rimonta al 95'

Al Bentegodi il Verona batte in rimonta 2-1 il Sassuolo.



Al Bentegodi il Verona batte in rimonta 2-1 il Sassuolo. Ospiti avanti al 34' con Harroui. Il numero 8 del Sassuolo mette in porta un pallone lavorato benissimo da Berardi che finta il cross di sinistro andando poi con l'altro piede.

Nella ripresa i neroverdi sfiorano diverse volte il raddoppio, ma il Verona risponde e va vicinissima al pari con un colpo di testa di Djuric salvato sulla linea da Lopez. I gialloblù non dermodono e trovano priam la rete dell'1-1 e poi quella del 2-1 che regala all'Hellas una vittoria importantissima per la salvezza. All'84' ad andare in rete è Ceccherini che insacca di testa anticipando tutti sul primo palo un calcio d'angolo teso. Al 95' è Gaich a fimare il gol vittoria dopo aver sfruttato un clamoroso errore di Consigli che consegna il pallone al centravanti , facendosi scavalcare dal pallonetto.