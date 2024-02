Il Verona perde un'altra punta prima del Napoli? Il Gent fa sul serio

Nel futuro di Thomas Henry potrebbe esserci il Belgio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Gent ha accelerato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel futuro di Thomas Henry potrebbe esserci il Belgio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Gent ha accelerato per l’attaccante dell’Hellas.

Molto più indietro, invece, la Cremonese: il club lombardo deve controbattere altrimenti pare molto probabile che l’attaccante possa fare ritorno in terra belga, dove ha già giocato dal 2018 al 2021. Dall’altra parte, il Verona è in chiusura per quattro giocatori: Centonze, Silva, Swiderski e Mitrovic.