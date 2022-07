Il Verona perde un altro pilastro verso il Napoli: Lazovic all'OM, in cambio un ex Roma

Un fedelissimo per la fascia di Igor Tudor, nell'operazione dovrebbe finire un altro giocatore: Kevin Strootman dovrebbe andare a rinforzare il centrocampo

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

