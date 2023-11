Il Verona riacciuffa il Lecce al 41': 1-1 all'intervallo al Bentegodi

Al Bentegodi primo tempo a marca prevalentemente giallorossa quello tra Hellas Verona e Lecce.

Al Bentegodi primo tempo a marca prevalentemente giallorossa quello tra Hellas Verona e Lecce, con i salentini che non sono però riusciti a chiudere in vantaggio. 1-0 in favore degli ospiti firmato da Remi Oudin al 31': splendida la rete del numero 10 di D'Aversa che dopo aver sfruttato un'uscita sbagliata della retroguardia gialloblù ha battuto Montipò con un destro potente e preciso da fuori area che ha toccato il palo e si è poi infilato alle spalle del portiere scaligero.

Quando l'Hellas sembrava aver accusato il colpo è arrivato però il pareggio di Cyril Ngonge: errore in disimpegno di Dorgu che ha regalato il pallone a Djuric, con il centravanti che ha servito il suo compagno che ha poi battuto Falcone da posizione defilata con un diagonale preciso. 1-1 dunque all'intervallo e tutto da rifare per il Lecce, che aveva anche legittimato il vantaggio con altri tiri da fuori molto pericolosi.