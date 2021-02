Il Verona rimonta il Parma: finisce 2-1 e per i ducali la classifica ora è complicatissima

Il Verona batte il Parma 2-1 nel posticipo della 22a giornata. I ducali sono andati in vantaggio all'8 con Kucka su rigore e raggiunti al 13' per un'autorete di Grassi. Nella ripresa il vantaggio scaligero con Barak che vale il nono posto in classifica con 33 punti. Il Parma resta penultimo con 13 ed in piena crisi.