Il Verona supera la Spal e si porta (per ora) a -2 dal Napoli

Finita la gara tra Spal e Verona valevole per il 18° turno di Serie A. Gli ospiti vincono 2-0 grazie ai gol di Pazzini che non giocava da titolare da ben otto mesi e di Stepinski. Gli uomini di Juric, meritatamente s'impongono al 'Paolo Mazza', da registrare l'espulsione negli emiliani di Tomovic al 38'.

PRIMO TEMPO - Gli scaligeri partono forte e al 14' trovano il vantaggio con Pazzini: cross di Lazovic dalla trequarti, inserimento centrale del centravanti, dimenticato da Igor, che di testa batte Berisha monetizzando il dominio territoriale degli ospiti al Mazza. Al 26' grande chance per la SPAL, ma Paloschi spreca tutto solo davanti a Silvestri. Decisivo, però, il disturbo di Faraoni che non gli permette di concludere in modo pulito verso la porta.

SECONDO TEMPO - Il Verona parte subito con il piede sull'acceleratore alla ricerca della seconda rete. Zaccagni e Pazzini sfiorano il 2-0, bravo Berisha ad opporsi. All'85' però, arriva il raddoppio degli scaligeri firmato Stepinski: Lazovic prende palla sulla fascia, parte in solitaria, entra in area e calcia di potenza, Berisha respinge ma non può nulla sul tap in dell'attaccante polacco che chiude i conti.

CLASSIFICA - Il Verona con questa vittoria si porta a quota 22 punti, a -2 dal Napoli che dovrà giocare domani sera. La Spal di Semplici rimane a 12 punti e potrebbe essere scavalcata dal Genoa, diventando ultima.