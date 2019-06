Il Verona torna in serie A: rimontato e beffato il Cittadella che chiude in 9 uomini

Il Verona torna in serie A. La squadra di Aglietti si è aggiudicata la finale play-off contro il Cittadella Padova. I veronesi hanno ribaltato il 2-0 dell’andata in casa del Cittadella e si sono imposti 3-0 al Bentegodi, tornando con in massima serie. Resta in B, dopo l’impresa della gara d’andata, la squadra di Venturato. Alla mezz’ora del primo tempo arriva il primo gol dell’Hellas con Zaccagni. Ma è nella ripresa che il Verona riesce a ribaltare davvero il risultato, anche grazie al secondo giallo rimediato da Parodi che lascia in dieci il Cittadella al 63’. Sette minuti dopo arriva il gol del 2-0 dell’Hellas con Di Carmine. Una rete che vale già la serie A perché il Verona ha terminato in posizione migliore il campionato. Il Cittadella prova a rimediare ma resta in nove per il secondo giallo a Proia. Al minuto 83, così, arriva anche il tris di Laribi che chiude definitivamente la gara e fa festeggiare il Verona.