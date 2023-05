Il Verona vince a Lecce e riapre la corsa salvezza

Ngonge ci ha messo sei minuti per arpionare un pallone sulla trequarti (su suggerimento di Djuric) e scaricare a rete dai 20 metri il mancino vincente.

La calcolatrice in mano potrebbe non servire a nulla. La vittoria del Verona in casa del Lecce mescola tutto, ribalta una corsa salvezza che qualche settimana fa sembrava già chiusa. La rete di Ngonge non vale soltanto tre punti, a quattro giornate dal termine può accadere praticamente di tutto: i salentini adesso tremano, lo Spezia ritorna nel purgatorio con la Cremonese a -6 proprio dagli scaligeri. Quattro giornate al termine, un poker di battaglie piene di passione: nei bassifondi della classifica può succedere ancora di tutto. La tensione si è percepita sin dai primi istanti, soprattutto fuori dallo stadio, dove le due tifoserie sono arrivate a contatto prima dell’ingresso nell’impianto di Via del Mare. Ci ha provato Djuric a sbloccare la sfida, ma il colpo di testa si è infranto sulla traversa: dopo una manciata di minuti l’attaccante dell’Hellas è stato fermato da un ottimo intervento di Falcone.

Il Verona ribalta tutto, si riapre la corsa salvezza: La trama nella ripresa non è cambiata, entrambe le squadre si sono affidate ai lampi, alle giocate individuali. Nel giro di un minuto Verdi ha risposto a Di Francesco, entrambi non sono riusciti a trovare la giocata decisiva. Allo scoccare dell’ora di gioco gli ospiti hanno avuto una doppia occasione per passare in vantaggio, prima con Abildgaard, poi con Magnani.

La svolta decisiva però è arrivata dalla panchina: Ngonge ci ha messo sei minuti per arpionare un pallone sulla trequarti (su suggerimento di Djuric) e scaricare a rete dai 20 metri il mancino vincente. Il Lecce si è affidato agli strappi di Banda, ma i giallorossi non sono riusciti a trovare la reazione definitiva. La sfida alla Lazio diventa la gara della vita.