Il Verona vince di misura la sfida salvezza con l'Empoli: decisivo Ngonge

L'Hellas Verona batte 2-1 l'Empoli nello scontro salvezza disputato questo pomeriggio al Bentegodi e valido per il 20° turno di Serie A. A decidere la sfida sono state le reti di Djuric al 3' e Ngonge al 58', che hanno reso vano l'1-2 di Zurkowski al 64'.

Servono appena tre minuti ai padroni di casa per sbloccare la gara, visto che già al 3' Djuric insacca di testa l'1-0: calcio d'angolo battuto da Duda, l'attaccante gialloblù vince il duello con Walukiewicz e incorna la sfera che sbatte sulla traversa e poi cade oltre la linea di porta. Al 58' ecco il raddoppio degli scaligeri, stavolta con Ngonge: l'esterno offensivo punta Cacace, va sul sinistro e punisce Caprile anche grazie a una deviazione.

Al 64' Grassi premia l'arrivo sulla destra di Bereszynzki, cross in area dell'ex Napoli per Zurkowski e colpo di testa del centrocampista polacco che vale il 2-1.Gli azzurri sfiorano il pari con Gyasi e Luperto da azione di corner al 72', ma nonostante anche la superiorità numerica a causa dell'espulsione di Duda all'87' (doppio giallo) alla fine devono arrendersi alla truppa di Baroni. Il Verona raggiunge così quota 17 punti in classifica, diciassettesimo, mentre l'Empoli è penultimo con 13.