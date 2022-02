Il Verona vince il derby, la tripletta del Cholito affonda il Venezia: finisce 3-1

Al Bentegodi l'Hellas Verona batte 3-1 il Venezia nel derby veneto valido per la 27ª giornata di Serie A.

Al Bentegodi l'Hellas Verona batte 3-1 il Venezia nel derby veneto valido per la 27ª giornata di Serie A. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, sebbene siano stati i lagunari a produrre le occasioni più nitide, nella ripresa l'Hellas sblocca il match. Al 54' Giovanni Simeone sfrutta una leggerezza di Caldara e, a tu per tu con Romero, non sbaglia. Dopo soli 9' ancora il Cholito raddoppia, dopo la percussione centrale di Faraoni, di piattone, aiutato anche da una deviazione di Busio, firma il 2-0. All'81' il Venezia accorcia le distanze con un colpo di testa Okereke. I lagunari cercano il pari, ma ancora l'argentino è implacabile e all'88' batte per la terza volta Romero dopo la palla rubata da Lasagna.