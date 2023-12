Il Verona vince la sfida salvezza col Cagliari, brutto episodio di razzismo al Bentegodi

L'Hellas Verona è riuscito a togliersi dalla zona salvezza rifilando un 2-0 al Cagliari.

Un digiuno lungo quattro mesi, una sofferenza passata attraverso nove sconfitte e una settimana da dimenticare condizionata dai guai giudiziari del presidente Setti. L'Hellas Verona è riuscito a togliersi dalla zona salvezza rifilando un 2-0 al Cagliari: decisive le reti di Ngonge e Djuric per la terza vittoria in campionato, la seconda tra le mura amiche.

Soltanto un episodio avrebbe potuto rompere l'impasse, la svolta è arrivata al 52' quando Makoumbou si è fatto espellere per un intervento in ritardo su Duda: il Verona ha sfruttato la disorganizzazione dei sardi grazie al solito Ngonge, abile a piazzare un tiro imparabile sul secondo palo. Da evidenziare, all'uscita del campo del congolese, gli ululati razzisti arrivati da parte della Curva Sud veronese: il centrocampista ha scaraventato a terra con foga una bottiglietta di plastica, scatenando una reazione da parte della tifoseria di casa. Nella parte finale la banda di Baroni ha sfruttato l'uomo in più, dopo un paio di occasioni fallite ci ha pensato Djuric, su assist di Mboula, a siglare il gol del definitivo 2-0.