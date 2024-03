Il Verona vince la sfida salvezza di Lecce: ancora decisivo Folorunsho

Un gol bello e fortunato di Michael Folorunsho, decisiva una deviazione di Baschirotto, consente all'Hellas Verona di battere 1-0 il Lecce.



Un gol bello e fortunato di Michael Folorunsho, decisiva una deviazione di Baschirotto, consente all'Hellas Verona di battere 1-0 il Lecce nel lunch match della 28ª giornata di Serie A. Incassata la rete, il Lecce parte all'attacca: al 23' il direttore di gara Chiffi indica il penalty per un tocco di mani di Magnani nella propria area. Le braccia sono veramente aderenti al corpo e il check al monitor corregge la svista arbitrale. Alla mezz'ora la miglior occasione da gol per la squadra di D'Aversa: Almqvist si libera per il tiro e cerca il sette. Pure troppo, dato che l palla prende la traversa, a Montipò battuto, e vola via dal terreno di gioco. Nel finale del primo tempo, qualche protesta del Lecce per un tocco di mani di Cabal: anche in questo caso, braccia aderenti alla figura, stavolta nessuna incertezza di Chiffi nel negare il rigore chiesto dai giallorossi padroni di casa.

Animi accesi nel finale, anche sugli spalti del Via del Mare. I tifosi di casa contestano infatti il momento quasi disastroso della formazione giallorossa: cori contro lo stesso D'Aversa e in generale contro la società, per una domenica non all'altezza delle speranze del Lecce di salvarsi. Da segnalare, al triplice fischio, un accenno di rissa con Henry (espulso nell'occasione) e Pongracic principali protagonisti. Animi molto accesi, si diceva: forse poco.