Ilic rompe l'equilibrio all'Olimpico: Lazio sotto 1-0 all'intervallo

Primo tempo molto equilibrato tra Lazio e Torino all'Olimpico. E, quando sembrava scritto lo 0-0 all'intervallo, proprio prima del duplice fischio i granata si portano avanti grazie alla rete di Ivan Ilic, la prima dal suo arrivo alla corte di Juric. Pronti-via, meno di sessanta secondi e arriva subito la prima occasione per la Lazio. Colpo di testa di Zaccagni, Vanja si fa sfuggire il pallone di mano, ma poi lo riprende sulla linea. E' l'unico lampo della prima fase di partita, in cui la Lazio lascia il possesso ai granata per non scoprirsi e non concedere la palla lunga. E' partita dura, fatti di duelli e scontri, Ghersini la gestisce così così e fa arrabbiare più di una volta l'Olimpico. Un solo giallo, per Linetty, ma tanti falli e gara spezzettata. Vanja tiene su Sergej

C'è spazio, però, per una palla gol per il Torino Torino, che quando riesce ad andare in verticale sa rendersi pericoloso: Radonjic sterza e calcia dall'interno dell'area di rigore, Provedel ha un buon riflesso e col piede gli serra la strada. Lazio-Torino è anche il derby della famiglia Milinkovic-Savic, che nel primo tempo è vinto dal portiere: Sergej ci prova con una punizione dal limite, Vanja lo aspetta all'angolo e blocca, con tanto di risata in faccia al fratello.

La prima volta di Ilic Il primo tempo sembra destinato a terminare sullo 0-0, ma sul finale passa il Torino. E, guarda il destino, il gol è di Ivan Ilic, il centrocampista tanto desiderato la scorsa estate. Prima rete in maglia granata dell'ex Hellas Verona, che con un tiro da fuori batte un Provedel tutt'altro che impeccabile stavolta. La Lazio, nei pochi minuti rimasti, prova a reagire, senza però far male. Eall'intervallo è 1-0 all'Olimpico.