Ilicic di tacco guida l'Atalanta, Dea avanti contro la Spal al 45'

Il tacco di Ilicic finora determina Atalanta-SPAL, con i nerazzurri in vantaggio ma che hanno avuto più di qualche problema difensivo, ballando sui dribbling di Di Francesco e sulla fisicità di Petagna.

Ospiti che partono forte, impegnando Sportiello con un tracciante di Strefezza, difficilmente disinnescabile dal portiere nerazzurro che arriva comunque sul pallone. L’andamento è lento, quasi sonnolento, ma dopo dieci minuti Zapata si improvvisa uomo assist per Freuler che, davanti a Berisha, si intenerisce e non conclude. Sono le prove generali del gol, quando lo stesso colombiano va a sinistra, prende il fondo senza essere contenuto da Cionek, mentre Ilicic non viene marcato da nessuno. Colpo di tacco e 1-0.

Il vantaggio non aiuta gli estensi perché l’Atalanta ha più spazi per cercare il raddoppio. Zapata, così, può scaricare i cavalli sul terreno, con più campo a disposizione, tanto da far tremare la traversa intorno alla mezz’ora. La SPAL comunque è viva e in gioco, al di là di una cifra tecnica inferiore rispetto ai padroni di casa. Così a pareggiare il conto dei pali c'è Petagna, sempre in gol dopo avere lasciato i nerazzurri, che di testa manda sul montante alla destra di Sportiello.