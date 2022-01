Immobile rompe l'equilibrio al 106': la Lazio batte 1-0 l'Udinese e vola ai quarti

La Lazio ha la meglio sull'Udinese, 1-0 dopo i tempi supplementari, e si qualifica per i quarti finali di Coppa Italia. Nel primo tempo più pericoloso è Muriqi: un occasione importante per l'attaccante kosovaro, che ci prova con il suo marchio di fabbrica, il colpo di testa, e impegna il portiere friulano al 12'. Nel finale di frazione sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio: verticalizzazione di Pussetto per Success, che si presenta davanti a Reina ma viene chiuso in scivolata dal provvidenziale intervento di Marusic in diagonale. Nella ripresa la gara non si sblocca, all'87' la Lazio sfiora il gol con una doppia occasione, Milinkovic-Savic spara addosso a Silvestri, sulla ribattuta Udogie si immola e sventa la conclusione a colpo sicuro di Raul Moro. Il risultato non cambia e si va i tempi supplementari. Al 99' grandissima occasione per l'Udinese: Arslan,da calcio da fermo, colpisce in pieno il legno con la complice deviazione di Felipe Anderson. Al 106' la Lazio sblocca l'equilibrio e trova il gol qualificazione: Cataldi lancia in profondità Immobile, che scappa alle spalle della difesa e sul filo del fuorigioco batte Silvestri in uscita con un delizioso pallonetto. Ai quarti la Lazio dovrà vedersela con il Milan, sfida che si giocherà a San Siro.