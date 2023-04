Immobile torna al gol: all'intervallo Lazio avanti 1-0 a La Spezia

Uno Spezia dsicretoè sotto 1-0 contro la Lazio alla fine del primo tempo.

Uno Spezia dsicretoè sotto 1-0 contro la Lazio alla fine del primo tempo. Liguri che provano anche a fare la partita per qualche tratto, ma lasciando campo dietro possono esserci problemi Partita bella sin da subito, perché lo Spezia preme e la Lazio prova comunque a rispondere colpo su colpo. Con l'andare dei minuti la Lazio prova ad alzare il pressing, anche se lo Spezia difende con discreta efficacia e fa girare il pallone. Al 35' gli uomini Sarri passano in vantaggio: Felipe Anderson si getta a tutta velocità nello spazio lasciato da Nikoulau, costringendo Ampadu a intervenire in area di rigore.

Giallo e massima punizione che Immobile trasforma incrociando il tiro, con Dragowski che si getta dall'altra parte. Uno a zero forse non del tutto meritato, ma era chiaro come la Lazio stesse montando come la marea. La risposta dello Spezia è in una conclusione di Verde, con il destro, bloccata a terra senza troppi problemi da Provedel.