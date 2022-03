Impresa Genoa! 1-0 al Torino in dieci uomini e prima vittoria per Blessin

I rossoblu di Alexander Blessin hanno superato 1-0 il Torino al "Ferraris" grazie ad un gol di Portanova

Il Genoa torna a credere nella salvezza. I rossoblu di Alexander Blessin hanno superato 1-0 il Torino al "Ferraris" grazie ad un gol di Portanova e tornano -3 dal Cagliari quartultimo e che domani affronterà il Milan alla Unipol Domus.

L'equilibrio si spezza dopo appena un quarto d'ora con Frendrup che recupera un pallone sulla corsia di destra, guadagna il fondo e crossa verso il centro dell'area. Berisha non intercetta il pallone, Portanova ringrazia e con una conclusione potente scarica il pallone sotto la traversa per il vantaggio rossoblu. Al 24' Ostigard, già ammonito, interviene su Izzo e viene espulso dal direttore di gara. Il centrale rossoblu, dal replay, non tocca però l'avversario ma probabilmente viene punito per l'intervento in sé.

Nella ripresa il Torino prova a riversarsi in avanti alla ricerca del pareggio con Lukic che prova un cross teso verso il centro dell'area ma Belotti non riesce ad arrivare sul pallone. La squadra di Alexander Blessin però è determinata e non concede un centimetro all'avversario all'interno dell'area di rigore e vince una partita fondamentale per la corsa salvezza.