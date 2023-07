In Arabia non mollano neanche Immobile: sul piatto un ricco triennale, le cifre

Come riporta Repubblica, dopo qualche giorno sono tornate ad intensificarsi le voci su un presunto interessamento dall'Arabia Saudita

Momento non facile in casa Lazio. Molto dell'estate biancoceleste dipenderà dall'esito del summit tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri, che può portare ad un piano ben delineato per il mercato oppure ad un clamoroso divorzio tra il club e il tecnico toscano. Questo incontro può anche avere delle conseguenze sul futuro di determinati giocatori, tra cui Ciro Immobile. Un elemento a cui le offerte di certo non mancano.

Come riporta Repubblica, dopo qualche giorno sono tornate ad intensificarsi le voci su un presunto interessamento dall'Arabia Saudita per il bomber laziale. Le cifre sono più alte rispetto a quelle venute fuori nei giorni scorsi, dato che ad Immobile viene offerto un triennale da 25 milioni.. Esattamente come in precedenza, però, l'offerta al giocatore non è accompagnata da una proposta ufficiale alla Lazio (proprietaria del cartellino dell'attaccante fino al 2025, con opzione per un altro anno).