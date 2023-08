In attesa di Lukaku, la Roma completa l'affare Azmoun: le cifre

TuttoNapoli.net

Nella giornata di ieri è atterrato a Roma, oggi diventerà ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso. Serdar Azmoun è il primo di due colpi finali in attacco per la formazione capitolina. L'attaccante iraniano, in attesa di Romelu Lukaku (è partita la missione a Londra), ha firmato il contratto dopo aver sostenute le visite mediche.

Le cifre Una scelta dettata dall'infortunio di Tammy Abraham e la conseguente necessità di affiancare al "Gallo" Belotti una punta di qualità. La società della Capitale acquisterà quindi l'attaccante classe 1995 in prestito con con diritto di riscatto per una cifra che sarà intorno ai 12 milioni di euro più bonus.