In casa Juventus si rimpiange Allegri: Sarri è già a forte rischio

Dopo non essere riuscito a conquistare il cuore dei tifosi, il rischi per Sarri ora è quello di perdere anche lo spogliatoio, con i casi Ronaldo e Pjanic che sono sintomatici di una situazione difficile. L'allenatore bianconero è molto attento alla tattica e alle statistiche, molto meno alle dinamiche personali e ai rapporti con i giocatori. L'opposto di Allegri che ora in tanti rimpiangono. Un piano per riportarlo in panchina non c'è perché significherebbe ammettere di aver sbagliato e metterebbe in crisi l'autorità di Nedved e Paratici, però Sarri dovrà portare risultati perché Agnelli non si può permettere di gettare al vento gli investimenti fatti per questioni di bilancio e di monte ingaggi. A riportarlo è Il Messaggero.