In crisi finanziaria, Verona costretto a cedere un altro big: Doig verso la Francia

Nuovi contatti tra ieri e oggi Olympique Marsiglia ed Hellas Verona per ridurre la distanza per Josh Doig

Nuovi contatti tra ieri e oggi Olympique Marsiglia ed Hellas Verona per ridurre la distanza per Josh Doig: la concorrenza del Torino, che si era interessato allo scozzese, è stata superato offrendo i 5 milioni di euro a cui i granata non sono voluti arrivare. Parti sempre più vicine, possibile che la distanza tra le parti venga colmata con l'inserimento di bonus. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Hellas Verona attivo anche in entrata: gli addii di Faraoni e Doig sbloccheranno due nuovi acquisti

Il Verona poi accelererà per portare in Veneto Ridvanz Yilmaz, esterno sinistro di difesa del Rangers Glasgow che Sogliano punta ad aver in prestito con diritto di riscatto legato alla salvezza, e l'esterno offensivo del Fortuna Sittard Tijani Noslin, per il quale è stata formulata un'offerta di 3 milioni. I gialloblù vogliono assicurarsi due rinforzi importanti dopo aver conclusi diverse operazioni in uscita.

Per Doig sarebbe la prima esperienza in Francia

In carriera Doig ha vestito per 35 volte la maglia dell'Hellas Verona, per 78 quella dell'Hibernian e potrebbe presto vestire quella biancoazzurra dell'OM: dopo Premier scozzese e Serie A sarebbe la sua prima esperienza in Ligue 1, dove ad attenderlo c'è un tecnico che conosce benissimo il calcio italiano come Gennaro "Rino" Gattuso.