Incassato il 'no' di Milik, la Fiorentina va all'assalto di un'altra punta: accordo con Piatek

Dopo la fumata nera per Arkadiusz Milik la Fiorentina torna a farsi avanti per Krzysztof Piatek. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club viola avrebbe già trovato l'accordo con il polacco sulla base di un quatriennale, con opzione per il quinto, a circa 3,5 milioni di euro a stagione. Adesso serve l'accordo con l'Hertha Berlino che chiede circa 27 milioni di euro: i viola sono pronti invece a offrire un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni.