Inchiesta Juve, attesa per il verdetto del Collegio di Garanzia sul ricorso: la FIGC non si costituisce

Servirà tempo per il verdetto del Collegio di Garanzia dello Sport dopo il ricorso della Juventus. Come riportato da Tuttosport, il -15 resterà sicuramente almeno fino a dopo Pasqua, ma c'è il rischio di spingersi a metà aprile. Per quanto riguarda la FIGC invece, verosimilmente non si costituirà, dato che la possibilità di farlo si esaurisce a mezzanotte. La Federazione comunque non ha mai esercitato questa facoltà riguardo casi di presunta "mala gestione", a differenza di procedimenti per violazioni regolamentari.