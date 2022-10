Inchiesta Juventus, Agnelli convoca tutti i dipendenti in sede: "Uniti, club sempre stato corretto"

Importante aggiornamento da Sky Sport riguardante la Juventus e gli sviluppi dell'inchiesta Prisma riguardante bilanci e plusvalenze.

TuttoNapoli.net

Importante aggiornamento da Sky Sport riguardante la Juventus e gli sviluppi dell'inchiesta Prisma riguardante bilanci e plusvalenze. Il presidente Andrea Agnelli, nella mattinata di oggi, ha convocato in sede tutti i dipendenti della società, quindi anche quelli di campo fra cui Allegri, Cherubini, gli allenatori ed i dirigenti del settore giovanili, per chiarire la situazione e la posizione del club visto il continuo sovrapporsi di notizie in merito.

"Tutti uniti, il club ha agito sempre con correttezza", è stato il messaggio di Agnelli che ha così sottolineato, insieme ai legali, la voglia di compattezza e di serenità visto il costante rispetto delle regole.