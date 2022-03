Inchiesta Juventus, non solo Dybala: convocati in Procura Alex Sandro e Bernardeschi

Proseguono i colloqui presso la Procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta Prisma sul presunto falso in bilancio della Juventus

Proseguono i colloqui presso la Procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta Prisma sul presunto falso in bilancio della Juventus. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, dopo Paulo Dybala, ascoltato dai pm nella giornata di ieri, oggi è stato il turno di Alex Sandro e Federico Bernardeschi. L'obiettivo degli inquirenti, ricordiamo, è capire se nell'accordo stipulato durante il primo lockdown - e in quelli individuali successivi - per rinunciare agli stipendi di tre mensilità su quattro vi siano state delle irregolarità da parte del club bianconero.