Inchiesta Juventus, pm a caccia delle scritture private: c'è il timore che siano state distrutte

I pm, dopo aver ascoltato Dybala, Bernardeschi e Alex Sandro, ascolteranno presto anche Alessandro Lucci e Gabriele Gravina.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante il weekend i pm avranno una pausa, ma da lunedì riprenderanno le indagini in merito al taglio di alcune mensilità degli stipendi dei calciatori della Juventus deciso dopo lo scoppio della pandemia a marzo 2020. Gli inquirenti sono alla ricerca delle scritture private tra società e calciatori in merito all'intesa rinegoziata per la stagione 2020/21. Molte di queste sono state trovate, ma non tutte perché si ritiene che qualcuna sia stata distrutta.

I prossimi ad essere ascoltati in Procura

I pm, dopo aver ascoltato Dybala, Bernardeschi e Alex Sandro, ascolteranno presto anche Alessandro Lucci, procuratore di Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado, e il presidente FIGC Gabriele Gravina. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.