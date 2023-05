Inchiesta Juventus, si va verso il -12! Obiettivo giudici è escluderla dalla Champions

Quattrocento giorni sotto processo per la Juventus. La partita infinita con la Giustizia vivrà un nuovo capitolo domani

Quattrocento giorni sotto processo per la Juventus. La partita infinita con la Giustizia vivrà un nuovo capitolo domani, quando sarà celebrato il quinto processo sportivo ai bianconeri. E magari diventeranno sei, se il club decidesse di ricorrere un'altra volta al Collegio di Garanzia. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione e scrive che con ogni probabilità i giudici infliggeranno una penalizzazione di almeno 12 punti alla Juve, spedendola al settimo posto, fuori dalla corsa per la Champions League. L'obiettivo - si legge - è proprio quello di escludere la Vecchia Signora dall'Europa che conta.