Inchiesta Milan, riparte l'indagine della Procura FIGC: cosa rischia il club

Ora il procuratore federale, Giuseppe Chinè, è tornato sull'inchiesta relativa al passaggio di proprietà del Milan del 2022

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver lavorato sul caso Acerbi-Juan Jesus, il procuratore federale, Giuseppe Chinè, è tornato sull'inchiesta relativa al passaggio di proprietà del Milan del 2022, dopo le perquisizioni dello scorso 13 marzo a Casa Milan, giorno nel quale la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente a.d. del club rossonero, con l’accusa di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza al momento del passaggio da Elliott a RedBird nell’agosto 2022.

Interrogatori per Furlani e Gazidis.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, parlando di giustizia sportiva, lo stesso Chinè ha acquisito dalla procura di Milano una prima parte di documentazione ma resta in contatto con i pm per avere nuove carte, tra le quali l’analisi del contenuto dei device sequestrati a Gazidis e Furlani. Ma non è tutto, a brevissimo il procuratore federale procederà con degli interrogatori che inevitabilmente dovrebbero comprendere i due indagati.

I rischi.

Sportivamente parlando il Milan rischia una penalizzazione di punti in classifica. L’oggetto dell’indagine della Procura FIGC sono infatti le presunte false dichiarazioni dei rossoneri alla Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie. Si vuole appurare che al momento del passaggio di proprietà non siano state taciute informazioni necessarie alla Commissione per accertare in particolare i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria dei futuri proprietari.