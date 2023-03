Inchiesta Prisma, Procura di Genova indaga sulla Sampdoria: tre operazioni nel mirino

La Procura di Torino ha trasmesso gli atti a quella genovese che ora indaga sulle cessioni di tre giocatori blucerchiati ma anche su tutti i conti della squadra degli ultimi anni.

Peeters fu venduto per 4 milioni dalla Samp alla Juve il 30 gennaio 2019. Mulè e' passato il 31 luglio 2019 dai blucerchiati ai bianconeri per 3,5 milioni. Il fascicolo e' a modello 45, ovvero senza ipotesi di reato. Un elemento che le fiamme gialle dovranno tenere in considerazione e' che la Samp non e' una società quotata in borsa, come la Juve, e quindi gli eventuali reati da contestare saranno in parte diversi.