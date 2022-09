Incredibile 2-2 a Torino! Gol annullato a Milik e rosso al 97': Salernitana rimontata da 0-2

All'Allianz Stadium finisce 2-2 tra Juventus e Salernitana.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Allianz Stadium finisce 2-2 tra Juventus e Salernitana. Juve con poche idee e fragile nella propria metà campo e una Salernitana attenta e vogliosa di fare l'impresa. Sblocca il match Candreva dopo 18' di gara: errore di Cuadrado che regala palla a Mazzocchi, l'ex Venezia penetra in area e spedisce sul secondo per l'inserimento dell'ex Samp. Nel finale della prima frazione Piatek, prima conquista un calcio di rigore (tiro deviato dalla mano di Bremer) e poi trasforma con freddezza dal dischetto. Ad inizio ripresa i bianconeri riaprono il match con Bremer: traversone dalla sinistra di Kostic per l'inserimento vincente di testa dell'ex Toro Nei minuti di recupero la Juve trova il pari su calcio di rigore: incredibile ingenuità di Vilhena che stende in area di rigore Alex Sandro, l'arbitro non ha dubbi e concede il penalty ai bianconeri. Dal dischetto va Bonucci, Sepe intuisce e para, ma sulla respinta il difensore insacca. All'ultimo minuto succede di tutto: Milik segna il gol del 3-2 di testa dagli sviluppi di un corner, il polacco esulta togliendosi la maglia e viene espulso. L'arbitro viene richiamato dal Var al monitori, Bonucci sul colpo di testa del polacco sfiora in fuorigoco la palla e disturba Sepe. Rete annullata e proteste vibranti dei bianconeri: espulso Fazio dopo un alterco in mezzo al campo con Juan Cuadrado.