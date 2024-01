Incredibile a Frosinone: il Var non funziona, per convalidare un gol serve il telefono

Ha dell'incredibile quanto sta accadendo in questi minuti a Frosinone nel match tra i padroni di casa e il Monza.

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ha dell'incredibile quanto sta accadendo in questi minuti a Frosinone nel match tra i padroni di casa e il Monza. A causa di alcuni problemi tecnici, il match si sta disputando senza l'ausilio diretto del VAR. Come comunicato dal telecronista di DAZN, intorno al 30' gli arbitri si sono accorti di un malfunzionamento e, dopo aver fatto un tentativo invano per sistemare il problema, hanno immediatamente avvertito le due squadre che si sarebbe giocato senza la possibilità di utilizzare il VAR.

Al 43', poi, è arrivato il secondo gol del Monza (2-0) e per confermarlo all'arbitro Ferrieri Caputi c'è stato bisogno di un collegamento col VAR via telefono. La cuffia non funziona, così il quarto uomo Marinelli si è servito di un cellulare, utilizzando un uomo (probabilmente della Procura FIGC) presente a bordocampo.