Incredibile a Lecce: Falcone conquista un rigore, Piccoli lo segna e ferma il Bologna al 99'

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamoroso pareggio al Via del Mare fra Lecce e Bologna, col finale che è 1-1 grazie alle reti di Lykogiannis e di Piccoli al 99esimo minuto. Il Bologna va avanti con merito con Charalampos Lykogiannis e una meravigliosa punizione al 68esimo minuto. Dopo un primo tempo a ritmi bassi e con poche occasioni, nella ripresa il Bologna alza i giri del motore e trova il vantaggio col greco, bravissimo ad arrotare il sinistro e battere Falcone dal limite dell'area. Lo stesso Lykogiannis potrebbe trovare la personale doppietta pochi secondi dopo, ma la mira non è delle migliori. Mentre una manciata di minuti dopo è Ferguson a sciupare una clamorosa palla gol a porta praticamente sguarnita.

Il Lecce resta comunque in gara fino al 90esimo, pur con scarsissima pericolosità. Ma l'occasione giusta può arrivare anche all'ultimo secondo, ed in effetti così è: calcio d'angolo su cui sale anche Falcone. E proprio il portiere salentino viene steso in area da Calafiori, con Doveri che indica il dischetto dopo on field review. Dagli 11 metri si presenta Roberto Piccoli che senza fronzoli segna il gol dell'1-1, risultato con cui termina anche la partita.