Incredibile a Torino: arbitro e VAR convalidano gol al Milan dopo un fallo chiaro

Al 67' il Milan accorcia sul Torino tra mille polemiche.

Al 67' il Milan accorcia sul Torino tra mille polemiche. Lancio lungo per Messias: Milinkovic-Savic esce dai pali, ma sul pallone arriva Buongiorno, che viene strattonato dal brasiliano del Milan. Quindi, con il portiere fuori dai pali, l'ex Crotone segna a porta libera. Una furia Juric, tra le altre cose ammonito dall'arbitro. Abisso si è preso la responsabilità di non annullare il gol, non è intervenuto il Var nel richiamare l'arbitro. Gol secondo l'arbitro regolare, scelta molto discutibile quella di non fischiare il fallo su Buongiorno. Vibranti proteste di tutto il Torino per il gol del Milan, ne fa le spese proprio il tecnico granata che viene espulso dal direttore di gara dopo un severo faccia a faccia. Una bolgia anche sugli spalti.