Incredibile allo Stadium: docce fuori uso, Inter rientrata da Torino senza potersi lavare

Piccolo incidente al termine della gara Juventus-Inter andata in scena ieri sera all'Allianz Stadium. Lo svela la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: "Per i giocatori - si legge - freddo anche dopo la partita. Negli spogliatoi infatti non funzionavano le docce: rispetto al solito c'era meno pressione dell'acqua e i giocatori non hanno potuto lavarsi a causa di questo guasto alle pompe. I giocatori dell'Inter sono quindi tornati subito a Milano per poi lavarsi solo dopo esser rientrati".

Il derby d'Italia valido per il 13esimo turno della Serie A 2023/24 ha messo di fronte la prima e la seconda in classifica ed è finito 1-1. I gol, entrambi nel primo tempo, sono stati realizzati da Dudan Vlahovic e da Lautaro Martinez.