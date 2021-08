Incredibile crollo Juve! L’Empoli la demolisce e fa la storia allo Stadium

Risultato a sorpresa, clamoroso alll'Allianz Stadium. L'Empoli, neopromosso in Serie A, s'impone in casa della Juventus grazie alla rete di Mancuso nel primo tempo. La formazione di Massimiliano Allegri non tira praticamente mai in porta, per i toscani una serata storica arrivata grazie ad una grandissima prestazione.