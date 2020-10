Incredibile rimonta al Dall'Ara, il Sassuolo vince 4-3 contro il Bologna

Spettacolo nel lunch match valevole per la quarta giornata di Campionato, il Sassuolo rimonta e si aggiudica il derby emiliano col Bologna. Rossoblù subito in vantaggio dopo dieci minuti con Soriano su assist di Palacio dopo una bellissima azione. Pareggio del Sassuolo al diciottesimo di Berardi, sinistro sul secondo palo. Bologna di nuovo avanti al 39' grazie al gol di Svanberg su assist di Soriano. Tris del Bologna al sessantesimo, grazie alla rete di Riccardo Orsolini, con una deviazione decisiva sul suo mancino. Neanche il tempo di esultare per il Bologna che al 64' il Sassuolo trova il gol del 3-2 con Djuricic, abile a battere Skorupski con un destro rasoterra che non ha lasciato scampo al portiere rossoblù. Pareggio di Caputo e Sassuolo che si porta sul 3-3 al 70' dopo un clamoroso errore di Palacio. Al 77' rimonta completata per il Sassuolo: azione sulla sinistra dei neroverdi e cross basso per Caputo, ma Tomiyasu, nel tentativo di anticipare l'attaccante neroverde ha depositato il pallone alle spalle di Skorupski. Finisce 3-4 al Dall'Ara, i neroverdi con questo successo si portano al secondo posto il classifica.