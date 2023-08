Incredibile Roma, ancora senza punta: fallito anche l'assalto a Marcos Leonardo

Il futuro di Marcos Leonardo non sarà alla Roma, almeno per quel che riguarda questa finestra di calciomercato.

Il futuro di Marcos Leonardo non sarà alla Roma, almeno per quel che riguarda questa finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Santos continua infatti a fare muro e a questo punto non ne fa una questione economica. Alla base della volontà del club brasiliano di non voler cedere l'attaccante ci sono due motivazioni. La prima è dovuta al fatto che il mercato in Brasile è chiuso e non ci sarebbe la possibilità di rimpiazzarlo, la seconda è invece relativa al momento della squadra, che sta andando male e non può permettersi di perdere il giocatore a questo punto.