Incredibile Roma: vuole dare la fascia da capitano ad Higuain per convincerlo a trasferirsi

La Roma, impegnata in diverse trattative per rinforzare il reparto arretrato e in quella col Tottenham per Zaniolo, non perde di vista Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino è il sogno (concreto) di questa estate e a Trigoria sperano di convincere il Pipita a diventare nella Capitale il nuovo Batistuta per usare le parole del ds Petrachi. Secondo Sportmediaset, a Trigoria sta inoltre maturando l'idea di dare proprio a Higuain la fascia di capitano (l'erede designato, Florenzi, è in partenza) a testimonianza della fiducia incondizionata nei suoi confronti.