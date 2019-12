Incredibile Verona! Sotto di tre col Toro, in 15' pareggia e rischia di vincerla!

E' successo di tutto allo stadio Bentegodi dove si è giocato Hellas-Torino, match in programma alle 12.30, anticipo della 17^ giornata di Serie A. Granata che hanno costruito un vantaggio largo nel corso della prima ora, trovando il vantaggio al 36' con Ansaldi, il raddoppio al 55' con Berenguer e poi il tris al 61' ancora con Ansaldi. Partita chiusa? Non proprio: i padroni di casa si sono rimessi in carreggiata, pareggiando i conti in un quarto d'ora! Pazzini ha riaperto i conti al 69', poi al 76' Verre ed il pareggio all'84' di Stepinski! Clivensi che hanno anche rischiato di vincerla con un assedio finale che non ha fruttato, però, il gol vittoria.