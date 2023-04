Indagini su Roma, Lazio e Salernitana: rischiano da penalizzazione a retrocessione

Le indagini della giustizia sportiva nei confronti di Roma, Lazio e Salernitana sono ancora in corso e i tempi non saranno velocissimi

Le indagini della giustizia sportiva nei confronti di Roma, Lazio e Salernitana sono ancora in corso e i tempi non saranno velocissimi perché il procuratore Chiné dovrà chiedere i documenti dell'inchiesta, ma la procura della repubblica coinvolta non potrà aderire alla richiesta prima della chiusura delle indagini. Inoltre Chiné ha deciso di congelare le cosiddette partnership sospette evidenziate dalle carte dell'indagine Prisma di Torino perché c'è il rischio che in sede penale si possa arrivare a un'archiviazione.

Che cosa rischierebbero Roma, Lazio e Salernitana

Come spiega La Gazzetta dello Sport però, qualora l'inchiesta andasse avanti, le conseguenze non sarebbero uguali per tutti. La Salernitana, visto che adesso è entrata la nuova proprietà di Danilo Iervolino, dovrebbe cavarsela con l'esclusione di qualsiasi responsabilità. Per Lazio e Roma la sanzione dovrebbe essere quella dell'ammenda con diffida, a meno che le violazioni gestionali non siano state determinanti per iscriversi al campionato. In quel remoto caso, potrebbe arrivare addirittura la retrocessione o l'esclusione dal campionato e, se venisse tirata in ballo anche la mancata lealtà (l'idea di un sistema illecita), una penalizzazione in termini di punti.