Indice di liquidità, in ritardo tre club di Serie A: cosa rischiano

Come si legge sulle pagine di Repubblica, alla mezzanotte di martedì è scaduto il termine per presentare il contestatissimo indice di liquidità, nuovo parametro introdotto dalla Figc per l’iscrizione ai campionati. E solo tre società oggi sarebbero non ammesse. Sono la Lazio (l’ultima a presentare il documento, alle 23.35 di martedì), Lecce e in piccola parte lo Spezia. Se il termine scadesse oggi, le tre squadre non potrebbero essere iscritte alla Serie A. Ma c’è tempo fino al 22 giugno per mettersi in regola e la situazione non è così drammatica. L’esposizione complessiva delle tre, sommata, arriva appena a 6 milioni. Ai biancocelesti potrebbero bastare le imminenti cessioni di Vavro ed Escalante.