Infortunati, squalificati e indisponibili della Serie A: chi salterà il 35° turno

Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 35^ giornata - Tempi di recupero approssimativi:

ATALANTA

Infortunati: Holm (possibile rientro col Torino), Toloi (possibile rientro con il Lecce), Kolasinac (da valutare)

Squalificati: nessuno

BOLOGNA

Infortunati: Soumaoro (rientro a metà maggio), Ferguson (stagione finita)

Indisponibili: Beukema (squalificato)

CAGLIARI

Squalificati: nessuno

Infortunati: Mancosu (rientro a breve), Jankto (recupero incerto), Oristanio (1-2 settimane), Pavoletti (1 settimana), Viola (1-2- settimane), Mina (1 settimana), Dossena (1 settimana)

EMPOLI

Infortunati: Walukiewicz (out con il Frosinone), Ismajili (in dubbio), Ebuehi (campionato finito), Berisha (in dubbio), Cerri (out con il Frosinone)

Squalificati: nessuno.

FIORENTINA

Squalificati: nessuno

Infortunati: Sottil (clavicola fratturata, stagione finita)

FROSINONE

Infortunati: Oyono (stagione finita), Kalaj (tempi da definire), Turati (in dubbio per la 37a giornata),

Okoli (in dubbio per la 36a giornata), Lusuardi (in dubbio per la 36a giornata);

Squalificati: nessuno

GENOA

Infortunati: Malinovskyi (dubbio Sassuolo), Messias (dubbio Sassuolo), Bani (rischio stagione finita).

Squalificati: nessuno.

HELLAS VERONA

Squalificati: Cabal (somma di ammonizioni, salta la Fiorentina)

Infortunati: Cruz (in dubbio per la Fiorentina)

INTER

Infortunati: Acerbi (rientro da definire).

Squalificati: nessuno.

JUVENTUS

Infortunati: Alex Sandro (Sovraccarico al soleo della gamba destra, tempi da valutare).

Altro: Pogba (squalificato per doping), Fagioli (squalificato per scommesse).

LAZIO

Infortunati: Gila (metà maggio).

Squalificati: nessuno.

LECCE

Infortunati: Dermaku, Kaba e Banda (stagione finita).

Squalificati: nessuno.

MILAN

Infortunati: Maignan (Torino), Loftus-Cheek (Torino) Jimenez (stagione finita), Kjaer (Cagliari)

Squalificati: \

MONZA

Squalificati: Gomez (fino al 20-10-2025)

Indisponibili: Andrea Carboni (da valutare), Ciurria (rientra la prossima stagione), Bettella (da valutare), Machin (rientra alla 36°)

NAPOLI

Infortunati: Zielinski (rientro metà maggio), Juan Jesus (in dubbio per l'Udinese)

Squalificati: nessuno

ROMA

Infortunati: nessuno

Squalificati: nessuno

SALERNITANA

Indisponibili: Boateng, Maggiore, Gomis

Squalificato: Pierozzi

SASSUOLO

Infortunati: Berardi (stagione finita), Pedersen (in dubbio per il Lecce), Toljan (da valutare), Castillejo (in dubbio per il Lecce)

Squalificati: -

TORINO

Indisponibili: Schuurs, Djidji, Gineitis, Sazonov

Squalificati: Tameze

UDINESE

Infortunati: Deulofeu (da definire), Ebosse (metà maggio), Lovric (metà maggio), Thauvin ( metà maggio), Lautaro Giannetti (metà maggio).

Squalificati: Payero (un turno), Perez (un turno)